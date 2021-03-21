Бывший игрок ЦСКА Тошич стал свободным агентом после ликвидации клуба
Китайский клуб «Тайчжоу Юаньда» 21 марта объявил о прекращении существования, сообщает China Huanqiu.
По данным источника, клуб второй китайской лиги вынужден был закрыться из-за финансовых проблем. С февраля прошлого года цвета китайской команды защищал бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич. За это время 33-летний серб успел провести 10 матчей и забил 3 мяча. После ликвидации клуба все игроки получили статус свободных агентов.
В составе ЦСКА Тошич провел семь сезонов, и вместе с армейцами трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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