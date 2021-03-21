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Бывший игрок ЦСКА Тошич стал свободным агентом после ликвидации клуба

09:45
Зоран Тошич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Зоран Тошич. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Китайский клуб «Тайчжоу Юаньда» 21 марта объявил о прекращении существования, сообщает China Huanqiu.

По данным источника, клуб второй китайской лиги вынужден был закрыться из-за финансовых проблем. С февраля прошлого года цвета китайской команды защищал бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич. За это время 33-летний серб успел провести 10 матчей и забил 3 мяча. После ликвидации клуба все игроки получили статус свободных агентов.

В составе ЦСКА Тошич провел семь сезонов, и вместе с армейцами трижды становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

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