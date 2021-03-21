Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Гол Инасиу принес «Спортингу» победу над «Гимарайншем»

02:20
Теги:

«Спортинг» в матче 24-го тура чемпионата Португалии обыграл «Гимарайнш» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Гонсалу Инасиу. Лиссабонский клуб продолжает выступать в чемпионате без поражений.

После этого матча «Спортинг» с 64 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Гимарайнш» с 35 очками — на шестой строчке.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...