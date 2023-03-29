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Сегодня, 18:46

Канчельскис анонсировал скорое назначение в футбольный клуб: «Сейчас улетаю на переговоры»

Канчельскис анонсировал скорое назначение в футбольный клуб
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Андрей Канчельскис.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» рассказал, когда возобновит тренерскую карьеру.

«С моими переговорами насчет нового клуба все нормально. Сейчас улетаю на переговоры. Может, на следующей неделе будут новости. Я бы не сказал, что это европейская страна», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Последним клубом в тренерской карьере 54-летнего Канчельскиса был узбекистанский «Навбахор». Под руководством российского специалиста команда выиграла бронзовые медали Суперлиги Узбекистана спустя 13 сезонов без титулов.

Также он возглавлял «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Юрмалу» и «Солярис».

Андрей Канчельскис
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