Фанаты «Црвены Звезды» перед игрой с «Зенитом» проведут акцию в память о погибших в «Крокусе»

Фанаты «Црвены Звезды» проведут акцию перед товарищеским матчем с «Зенитом» в связи с терактом в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

«Мы просим всех фанатов «Црвены Звезды», которые придут на северную трибуну, быть как минимум за полчаса до начала матча на трибуне, чтобы договориться о готовящейся акции. В тот момент, когда нашим братьям тяжело, им нужно увидеть полный стадион и всю возможную поддержку, которую мы можем им оказать! Единственный способ сделать это сейчас — заполнить стадион», — говорится в заявлении фанатской органиазции «Делиjе Север».

Матч «Црвена Звезда» — «Зенит» состоится 23 марта в Белграде, начало в 21:00 мск. Игра начнется с минуты молчания.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших в теракте составляет 115 человек.