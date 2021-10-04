«Брага» сыграла вничью с «Боавиштой», упустив победу на 89-й минуте
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«Брага» в матче 8-го тура чемпионата Португалии на своем поле сыграла вничью с «Боавиштой со счетом 2:2.
В составе хозяев отличились Юри Медейруш и Рикарду Орта, гости ответили точными ударами Петара Мусы и Юсуфа Нджие, который сравнял счет на 89-й минуте.
После этого матча «Брага» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Боавишта» с 10 очками — на восьмой строчке.
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