Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

«Брага» сыграла вничью с «Боавиштой», упустив победу на 89-й минуте

00:27
Теги:

«Брага» в матче 8-го тура чемпионата Португалии на своем поле сыграла вничью с «Боавиштой со счетом 2:2.

В составе хозяев отличились Юри Медейруш и Рикарду Орта, гости ответили точными ударами Петара Мусы и Юсуфа Нджие, который сравнял счет на 89-й минуте.

После этого матча «Брага» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Боавишта» с 10 очками — на восьмой строчке.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Ливерпуль» и «Ман Сити» выдали космический матч. Салах включил режим бога, но этого не хватило для победы
ЦСКА и «Краснодар» не пустили друг друга в тройку. Противостояние братьев Березуцких завершилось вничью
Португалия обыграла Аргентину в финале чемпионата мира по мини-футболу
Фанаты «Спартака» заявили об избиении двух человек болельщиков на стадионе в Грозном
Залил кровью бассейн, а потом признался, что у него СПИД. Скандал на Олимпиаде-1988
vs
0
Офсайд