Дубль Альвареса принес «Ривер Плейт» победу над «Бока Хуниорс»

«Ривер Плейт» победил «Бока Хуниорс» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Аргентины.

В составе победителей дубль сделал Хулиан Альварес. У гостей отличился Карлос Самбрано, экс-игрок «Рубина». «Бока» играла в меньшинстве с 16-й минуты из-за удаления бывшего игрока «Спартака» Маркоса Рохо.

«Ривер» набрал 30 очков и занимает первое место. У «Боки» 21 очко и девятая позиция.

Чемпионат Аргентины. Суперлига

14-й тур

«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» — 2:1 (2:0)

Голы: Альварес, 25, 43 — Самбрано, 90+3

Удаление: Рохо («Бока Хуниорс»), 16