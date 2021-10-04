Дубль Альвареса принес «Ривер Плейт» победу над «Бока Хуниорс»
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«Ривер Плейт» победил «Бока Хуниорс» (2:1) в матче 14-го тура чемпионата Аргентины.
В составе победителей дубль сделал Хулиан Альварес. У гостей отличился Карлос Самбрано, экс-игрок «Рубина». «Бока» играла в меньшинстве с 16-й минуты из-за удаления бывшего игрока «Спартака» Маркоса Рохо.
«Ривер» набрал 30 очков и занимает первое место. У «Боки» 21 очко и девятая позиция.
Чемпионат Аргентины. Суперлига
14-й тур
«Ривер Плейт» — «Бока Хуниорс» — 2:1 (2:0)
Голы: Альварес, 25, 43 — Самбрано, 90+3
Удаление: Рохо («Бока Хуниорс»), 16
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