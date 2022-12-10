Божович — о Черчесове в «Ференцвароше»: «Если бы он был по паспорту не россиянином, то работал бы в месте получше»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о работе Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

«Да, он всем все доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например. Посмотрим, что будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии в сезоне-2021/22. В текущем сезоне российский специалист впервые за 47 лет вывел «Ференцварош» в 1/8 финала лиги Европы.