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Божович — о Черчесове в «Ференцвароше»: «Если бы он был по паспорту не россиянином, то работал бы в месте получше»

Алина Савинова
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Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о работе Станислава Черчесова в венгерском «Ференцвароше».

«Да, он всем все доказал. Хорошо работать в чужой стране всегда дорогого стоит! Если бы он был по паспорту не россиянином, думаю, он бы работал в месте получше — в Англии, например. Посмотрим, что будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Божовича.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии в сезоне-2021/22. В текущем сезоне российский специалист впервые за 47 лет вывел «Ференцварош» в 1/8 финала лиги Европы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/miodrag-bozhovich-esli-by-cherchesov-ne-by-l-rossiyaninom-rabotal-by-gde-nibud-v-anglii/

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27%

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3.20
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
Миодраг Божович
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