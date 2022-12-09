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Зиеш отдает нуждающимся все деньги, заработанные за игры в составе сборной Марокко

Мария Гусева
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Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш выступает за национальную команду на особых условиях, сообщил журналист Халед Бейдун.

По информации источника, 29-летний хавбек отдает средства, полученные за игры в составе сборной, персоналу команды и бедным семьям из Марокко.

Футболист дебютировал за национальную команду в 2015 году. Он провел за сборную 47 матчей, в которых забил 19 голов.

На чемпионате мира-2022 Зиеш принял участие в четырех матчах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Нидерланды
Аргентина

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

2.38

Х

14%

3.20
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Марокко
Португалия

П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

20%

1.73
⚽ Футбол. Чемпионат мира. 1/4 финала
Англия
Франция

П2

31%

2.55

Обе забьют - да

27%

1.90

Х

18%

3.30
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Сборная Марокко по футболу
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