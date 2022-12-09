Зиеш отдает нуждающимся все деньги, заработанные за игры в составе сборной Марокко
Полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш выступает за национальную команду на особых условиях, сообщил журналист Халед Бейдун.
По информации источника, 29-летний хавбек отдает средства, полученные за игры в составе сборной, персоналу команды и бедным семьям из Марокко.
Футболист дебютировал за национальную команду в 2015 году. Он провел за сборную 47 матчей, в которых забил 19 голов.
На чемпионате мира-2022 Зиеш принял участие в четырех матчах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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