Бородин отпраздновал победу в Кубке Израиля с российским флагом

«Бейтар» со счетом 3:0 обыграл «Маккаби» (Нетания) в финале Кубка Израиля.

Российский защитник «Бейтара» Григорий Морозов провел на поле весь матч и отметился голевой передачей. Его одноклубник Сергей Бородин вышел на замену в концовке встречи.

«Бейтар» выиграл Кубок страны в восьмой раз. Команда выступит в отборе Лиги конференций.

Бородин, выступающий за «Бейтар» на правах аренды из «Краснодара», отпраздновал победу с российским флагом на плечах, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Эли Швидлер