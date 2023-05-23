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23 мая, 23:50

Бородин отпраздновал победу в Кубке Израиля с российским флагом

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«Бейтар» со счетом 3:0 обыграл «Маккаби» (Нетания) в финале Кубка Израиля.

Российский защитник «Бейтара» Григорий Морозов провел на поле весь матч и отметился голевой передачей. Его одноклубник Сергей Бородин вышел на замену в концовке встречи.

«Бейтар» выиграл Кубок страны в восьмой раз. Команда выступит в отборе Лиги конференций.

Бородин, выступающий за «Бейтар» на правах аренды из «Краснодара», отпраздновал победу с российским флагом на плечах, передает корреспондент «СЭ» с места событий.

Эли Швидлер

Григорий Морозов
ФК Бейтар
ФК Маккаби (Нетания)
Сергей Бородин
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