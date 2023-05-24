«Спарта» впервые за 9 лет выиграла чемпионат Чехии. Кухта — лучший бомбардир команды

Пражская «Спарта» сыграла вничью со «Словацко» (0:0) в матче 34-го тура чемпионата Чехии. Это позволило команде гарантировать чемпионство в сезоне-2022/23.

«Спарта» впервые с 2014 года выиграла чемпионат страны. В следующем сезоне команда сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Лучший бомбардиром команды в чемпионате стал нападающий Ян Кухта, которого арендовали у московского «Локомотива». Он забил 14 голов. Команда приняла решение выкупить права на форварда.