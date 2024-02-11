Болельщики «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России

Болельщики «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Сербии против «Вождоваца» (2:1).

Во время игры фанаты размахивали российскими флагами и скандировали фразу «Русские и сербы — братья навек».

Помимо этого, болельщики изобразили на трибуне символ «Спартака», который является братским клубом для «Црвены Звезды», а также исполнили песню на мотив «Калинки-малинки».

«Црвена Звезда» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Сербии-2023/24 с 49 очками в 20 матчах. Команда выступает на стадионе «Райко Митич», который вмещает 53 тысячи зрителей.