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11 февраля, 02:57

Болельщики «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Болельщики «Црвены Звезды» с российскими флагами во время матча с «Вождовацем».

Болельщики «Црвены Звезды» устроили акцию в поддержку России во время домашнего матча 20-го тура чемпионата Сербии против «Вождоваца» (2:1).

Во время игры фанаты размахивали российскими флагами и скандировали фразу «Русские и сербы — братья навек».

Помимо этого, болельщики изобразили на трибуне символ «Спартака», который является братским клубом для «Црвены Звезды», а также исполнили песню на мотив «Калинки-малинки».

«Црвена Звезда» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Сербии-2023/24 с 49 очками в 20 матчах. Команда выступает на стадионе «Райко Митич», который вмещает 53 тысячи зрителей.

Футбол
ФК Црвена Звезда
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