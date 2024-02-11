Видео сумасшедшего промаха в чемпионате Австралии: форвард с метра не попал в пустые ворота

Нападающий «Сиднея» Патрик Вуд не сумел попасть в пустые ворота в матче против «Централ Кост Маринерс» (3:1) в 16-м туре чемпионата Австралии.

НА 29-й минуте 21-летний австралиец при счете 3:0 перехватил мяч у голкипера соперника Дэнни Вуковича и вышел на пустые ворота, но пробил мимо них.

Вуд является воспитанником «Сиднея». В текущем сезоне нападающий забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи в 15 матчах.