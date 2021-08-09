«Бешикташ» прекратил переговоры с Диего Костой

«Бешикташ» отказался от идеи подписывать контракт с нападающим Диего Костой, который находится в статусе свободного агента.

Как сообщает Globo Esporte, президент турецкого клуба посчитал завышенными требованиями бразильца. Диего Коста хотел получать 4 миллиона евро в год, а также процент от продаж футболок с своим именем.

Последним клубом нападающего был «Атлетико», с которым Коста расторг контракт 29 декабря 2020 года. Он провел за мадридский клуб в последнем сезоне 7 матчей, в которых отметился 2 голами.