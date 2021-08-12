В Норвегии футболисты устроили оргию на стадионе
17:53
Игроки норвежского клуба «Бранн» устроили оргию на домашнем стадионе, информирует Bergens Tidende.
По информации издания, после командного ужина футболисты в компании четырех девушек в возрасте от 20 до 22 лет отправились на клубный стадион. На видеокамерах видно, что игроки провели на поле больше пяти часов. В этот промежуток времени они устраивали половые акты, бегали голые по газону и распивали алкогольные напитки.
«Для этих 12 человек последствия будут максимально серьезными. Будут ли они участвовать в матче в воскресенье? Группа очень большая, так что надо принять взвешенное решение», — заявил генеральный директор клуба Джимми Якобсен.
15 августа «Бранн» сыграет с «Саннефьордом» в чемпионате Норвегии.
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