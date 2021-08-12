Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

В Норвегии футболисты устроили оргию на стадионе

17:53
Теги:

Игроки норвежского клуба «Бранн» устроили оргию на домашнем стадионе, информирует Bergens Tidende.

По информации издания, после командного ужина футболисты в компании четырех девушек в возрасте от 20 до 22 лет отправились на клубный стадион. На видеокамерах видно, что игроки провели на поле больше пяти часов. В этот промежуток времени они устраивали половые акты, бегали голые по газону и распивали алкогольные напитки.

«Для этих 12 человек последствия будут максимально серьезными. Будут ли они участвовать в матче в воскресенье? Группа очень большая, так что надо принять взвешенное решение», — заявил генеральный директор клуба Джимми Якобсен.

15 августа «Бранн» сыграет с «Саннефьордом» в чемпионате Норвегии.

Дополнительная информация:

https://www.bt.no/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Когда играл Чайковский, в концовке хотелось исполнить танец африканского племени». Трефилов, Алексеев и гандболистки рассказывают про Олимпиаду
Магучих опередила Ласицкене в мировом рейтинге по прыжкам в высоту
«Рубин» — «Ракув»: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча квалификации Лиги конференций
«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
2
Офсайд