Дубль Батшуайи помог «Бешикташу» обыграть «Кайсериспор»
«Бешикташ» победил «Кайсериспор» (4:2) в матче 16-го тура чемпионата Турции.
В составе победителей дубль сделал Миши Батшуайи. Также отличились Кайл Ларин и Гювен Ялчын. У гостей дубль сделал Маме Баба Тиам.
«Бешикташ» набрал 24 очка и занимает седьмое место. У «Кайсериспора» 19 очков и 14-я позиция.
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