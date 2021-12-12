Главный тренер «Нью-Йорк Сити» разделся на поле после чемпионства в МЛС. Он дал обещание еще в 2020 году
«Нью-Йорк Сити» в финале Кубка МЛС обыграл в серии пенальти «Портленд» и впервые в истории стал чемпионом.
После матча главный тренер «Сити» Ронни Дейла разделся до трусов на поле, отмечая победу в МЛС. Еще перед началом сезона-2020 норвежский специалист пообещал раздеться, если сможет сделать команду чемпионом. Такое же обещание он давал, работая в «Стремсгодсете», пообещав раздеться в случае сохранения прописки в чемпионате Норвегии.
«Нью-Йорк Сити» впервые в истории стал чемпионом МЛС. Клуб выступает в лиге с 2015 года.
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