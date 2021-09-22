Российского футболиста, который выступает в Австрии, дисквалифицировали на 48 матчей

Российский футболист-любитель Рашид Арсанукаев, выступающий за любительский клуб из Австрии «Виктория Брегенц», получил длительную дисквалификацию, сообщает Kronen Zeitung.

Во время матча девятой лиги Австрии «Гефис/Заттайнс» — «Виктория Брегенц», который состоялся 11 сентября, Арсанукаев ударил соперника головой и получил вторую желтую карточку от арбитра. Футболист остался недоволен решением судьи и заявил: «Я покажу вам, за что нужно наказывать на самом деле». После этих слов Арсанукаев ударил игрока команды соперника головой в лицо и сломал ему нос.

Инцидент был зафиксирован местной полицией, информация была передана в суд. Пострадавший футболист перенес операцию и пропустит несколько недель, а Арсанукаев дисквалифицирован на 48 матчей и не сможет появиться на поле раньше осени 2023 года. Клуб «Виктория Брегенц» выступил с заявлением о том, что исключил россиянина из состава.