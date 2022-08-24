Агент главного тренера «ЧФР Клуж» Петреску заявил, что клуб не интересовался Новосельцевым

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Ивана Новосельцева в чешский клуб.

«Мне абсолютно ничего неизвестно. Я уверен на сто процентов, что, если бы это была правда, Дан бы мне позвонил и спросил. Я считаю, что в ЧФР есть игроки, способные выдержать конкуренцию в российском клубе, и в «Стяуа» есть футболисты, которые легко могли бы играть в чемпионате России. Возможно, российские клубы ориентируются на другие рынки. Каждый из них работает по-своему: у кого-то скауты, у кого-то тренер подбирает игроков», — цитирует Metaratings.ru Пырнэу.

Весной 30-летний защитник разорвал контракт с тульским «Арсеналом» и находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне Новосельцев провел в составе туляков 16 матчей и забил один гол. Защитник играл за тульский клуб с июля 2021 года.