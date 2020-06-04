«Бенфика» не сумела обыграть «Тонделу» и оторваться от «Порту»

«Бенфика» сыграла вничью с «Тонделой» (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Из-за пандемии коронавируса игра прошла без зрителей. В составе «Тонделы» весь матч отыграл бывший защитник «Спартака» Марко Петкович.

«Бенфика» имеет в активе 60 очков и лидирует в чемпионате. Столько же у «Порту», который по дополнительным показателям идет вторым. «Тондела» на 13-м месте — 26 очков.

В следующем туре «Бенфика» на выезде сыграет с «Портимоненсе».

Чемпионат Португалии

25-й тур

«Бенфика» — «Тондела» — 0:0