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Сегодня, 08:24

Бьелса является основным кандидатом на пост тренера сборной Мексики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Аргентинский тренер Марсело Бьелса может возглавить сборную Мексии, сообщает ESPN.

По информации источника, 67-летний аргентинец является основным кандидатом после отставки Херардо Мартино, под руководством которого Мексика вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Последним местом работы Бьелсы был «Лидс», который он покинул в феврале 2022 года.

Ранее он возглавлял «Лилль», «Марсель», «Атлетик», сборные Чили и Аргентины.

Источник: https://www.espn.com/soccer/mexico-mex/story/4854247/marcelo-bielsa-tops-list-of-candidates-to-become-next-mexico-head-coach
Футбол
Сборная Мексики по футболу
Марсело Бьелса
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