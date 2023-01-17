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Сегодня, 19:22

Роналдо обручился с бразильской моделью Селиной Локс

Виталий Косик
Корреспондент
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Роналдо и Селина Локс.
Фото Соцсети

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо обручился со своей девушкой — моделью Селиной Локс, об этом она сообщила в своих соцсетях.

Избранница экс-форварда выложила пост с совместной фотографией.

«Да, я согласна», — написала бразильянка, добавив эмодзи бесконечности и кольца.

Роналдо познакомился с девушкой в 2015 году и ради нее прервал отношения со своей невестой. 45-летний бразилец старше своей возлюбленной на 15 лет.

Для бразильца этот брак стал четвертым. От предыдущих союзов у экс-футболиста осталось 4 ребенка: Роналд, Александр, Мария София и Мария Алиса.

Роналдо является двукратным чемпионом мира (1994, 2002) и обладателем Кубка УЕФА (1998). Также футболист дважды получал «Золотой мяч» в 1997 и 2002 году.

Роналдо
Футбол
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