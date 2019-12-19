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БАТЭ расстался с главным тренером Багой

12:42
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Алексей Бага перестал быть главным тренером БАТЭ, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

38-летний специалист возглавил команду 18 августа 2018 года после отставки Олег Дулуба, ассистентом которого он ранее был. Бага завершил свою деятельность на посту главного тренера команды в связи с истечением срока действия договора.

Под руководством Баги в прошлом сезоне БАТЭ завоевал титул чемпионов страны, а также прошел в 1/16 финала Лиги Европы. В этом году клуб занял по итогам сезона второе место в таблице, финишировав вслед за брестским «Динамо».

Дополнительная информация

https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id11805

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