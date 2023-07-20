Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 14:25

Попов прокомментировал увольнение Черчесова с поста главного тренера «Ференцвароша»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов высказался об увольнении российского тренера Станислава Черчесова из «Ференцвароша».

«Закономерно. Люди могут год потерпеть твои методы, потом все будет хуже и хуже. Черчесов это доказал, своей муштрой не добиться хороших результатов в долгую. Его и из Польши выгнали, его и сейчас выгнали , из «Спартака» выгнали. Но российским функционерам такие и нужны. Пристроится», — цитирует Попова Betonmobile.ru.

19 июля «Ференцварош» объявил, что Черчесов покинул пост главного тренера клуба. Ранее венгерская команда по итогам двух матчей уступила «Клаксвику» (0:0, 0:3) в первом раунде отбора Лиги чемпионов.

Российский специалист возглавлял «Ференцварош» с декабря 2021 года.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-funktsioneram-nuzhnyi-takie-kak-cherchesov-pristroitsya
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
Алексей Попов
1
7
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Денис Тен был лидером и кумиром». Пять лет со дня трагической смерти фигуриста
Если Малком и Вендел покинут Россию, «Зенит» от этого только выиграет
Полиция нашла подростка, убившего сверстника и спрятавшего его труп в коллекторе Москвы
Песков прокомментировал заявление МО о судах в Черном море
Переход на возраст: число работающих пенсионеров снизится на треть к 2025-му
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Венгерский журналист: «Увольнение Черчесова не связано с тем, что он русский»

Барбоза: «Черчесова знают в Европе, он сможет найти там команду»
Новости
RSS RSS
Все новости