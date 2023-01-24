Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:00

Барбоза — о назначении Сантуша тренером Польши: «Он всегда сможет вывести сборную на крупные турниры»

Барбоза поделился мнением о назначении Сантуша тренером Польши
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о назначении Фернанду Сантуша главным тренером сборной Польши.

«Фернанду Сантуш признан лучшим тренером в истории сборной Португалии. Он сумел добиться лучших результатов в истории. У него большой опыт, он может делать большую работу. Может ли он привести Польшу к большим успехам? Как минимум, он всегда сможет вывести сборную на крупные турниры, а что дальше зависит и ряда обстоятельств», — сказал Барбоза «СЭ».

На чемпионате мира-2022 Португалия под его руководством дошла до 1/4 финала, где проиграла Марокко (0:1). Контракт Сантуша был рассчитан до 2024 года, но стороны расторгли соглашение по обоюдному согласию.

Футбол
Сборная Польши по футболу
Фернанду Сантуш
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Шашилов написал на меня докладную. До сих пор не известно за что». Рассказ звезды нашего биатлона
«У Макдэвида должна быть своя лига». Интервью Клима Костина — главного открытия сезона НХЛ
Девушка выжила после падения с 16-го этажа в Московской области
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Адвокат оценил вероятность удовлетворения просьбы Ефремова о смене наказания
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радченко: «Мне кажется, что Кокорин уже не вернется в РПЛ»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости