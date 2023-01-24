Хомуха считает, что Кокорин не сможет показывать в европейском клубе такую же игру, как в «Арисе»
Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением об игре Александра Кокорина в «Арисе».
— У Кокорина хороший индивидуальный уровень для кипрского чемпионата, — цитирует Хомуху «РБ Спорт». — Если Александра вновь будет играть в ведущих европейских чемпионатах, не факт, что Кокорин продолжит выступать так, как он сейчас это делает на Кипре.
— Пригодился бы Кокорин его нынешней форме клубу РПЛ?
— Конечно, но захочет ли сам Александр вернуться в российский чемпионат? Вряд ли Кокорин вернется в РПЛ.
В 16 матчах за кипрский клуб Кокорин забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.
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