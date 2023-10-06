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Сегодня, 21:07

Голевая передача Бакаева не спасла «Аль-Вахду» от поражения в матче с «Баниясом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аль-Вахда» на выезде проиграла «Баниясу» в 5-м туре чемпионата ОАЭ — 1:2.

Счет на 25-й минуте открыл Факундо Круспски. Голевую передачу на 21-летнего аргентинца отдал Зелимхан Бакаев.

Российский полузащитник впервые вышел в стартовом составе команды и отметился первым результативным действием в ОАЭ. «Аль-Вахда» в сентябре арендовала Бакаева у «Зенита».

На 84-й минуте равенство в счете восстановил Таулянт Сефери, реализовавший пенальти. Победу хозяевам на 90+9-й минуте принес гол Юссуфа Ниакате.

Гости играли в меньшинстве с 43-й минуты — красную карточку получил Абдурахман Салех.

«Аль-Вахда» с 6 очками идет на 9-м месте в чемпионате ОАЭ. «Банияс» (7 очков) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Зелимхан Бакаев
Футбол
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Бакаев отдал голевую передачу за «Аль-Вахду» в матче с «Баниясом»
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