Балахнин заявил, что Сперцян и Байрамян должны вызываться в сборную Армении

Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян должны вызваться в сборную Армении.

Отметим, 14 января новым главным тренером сборной Армении стал Александра Петраков, ранее возглавлявший команду Украины.

«Надо у Петракова спрашивать, будет ли он вызывать Байрамяна и Сперцяна в сборную Армении. Он многое наговорил на Россию, будучи тренером национальной команды Украины. Языком надо меньше болтать, это было бы для него полезнее. Сейчас он столкнется с пророссийскими людьми в Армении, их там много. Как бы ему не надрали кое-что в этой стране. По спортивному принципу Байрамян и Сперцян должны вызываться в сборную. Сперцян — самый лучший игрок своей страны и самый востребованный», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара», а Хорен Байрамян занимался в академии «Ростова».