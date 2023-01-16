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Сегодня, 14:14

Балахнин заявил, что Сперцян и Байрамян должны вызываться в сборную Армении

Виктория Кравченко
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Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что Эдуард Сперцян и Хорен Байрамян должны вызваться в сборную Армении.

Отметим, 14 января новым главным тренером сборной Армении стал Александра Петраков, ранее возглавлявший команду Украины.

«Надо у Петракова спрашивать, будет ли он вызывать Байрамяна и Сперцяна в сборную Армении. Он многое наговорил на Россию, будучи тренером национальной команды Украины. Языком надо меньше болтать, это было бы для него полезнее. Сейчас он столкнется с пророссийскими людьми в Армении, их там много. Как бы ему не надрали кое-что в этой стране. По спортивному принципу Байрамян и Сперцян должны вызываться в сборную. Сперцян — самый лучший игрок своей страны и самый востребованный», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара», а Хорен Байрамян занимался в академии «Ростова».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-spertsyan-i-bajramyan-dolzhny-vy-zy-vat-sya-v-sbornuyu-armenii-nesmotrya-na-naznachenie-petrakova/
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