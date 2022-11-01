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Сегодня, 15:22

Айртон не хочет возвращаться в «Спартак» и намерен выступать в Бразилии

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Лукас Айртон, выступающий на правах аренды за бразильский «Фламенго», не хочет возвращаться в Россию. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Сумма выкупа игрока, прописанная в арендном соглашении между красно-белыми и «Фламенго», составляет 9 миллионов евро. По информации источника, руководство бразильского клуба не готово активировать эту опцию. Они намерены договориться со «Спартаком» об уменьшении суммы выкупа почти в два раза. Если им не удастся прийти к какому-либо соглашению, то 25-летний защитник и его агент Карлос Лейта будут рассматривать другие варианты в Бразилии.

В текущем сезоне Айртон провел за «Фламенго» 27 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/ayrton-ne-khochet-vozvrashchatsya-v-spartak-i-rasschityvaet-ostatsya-v-brazilii-1401103/

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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