"Атлетико Насиональ" по пенальти проиграл "Либертаду"

"Атлетико Насиональ" на своем поле с минимальным счетом переиграл "Либертад" в ответном матче 3-го отборочного раунда Кубка Либертадорес (1:0). Однако в первой встрече с аналогичным счетом выиграл парагвайский коллектив (1:0), поэтому судьба путевки в групповую стадию решилась в серии пенальти, которую выиграли гости.

Кубок Либертадорес

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Атлетико Насиональ" (Колумбия) - "Либертад" (Парагвай) - 1:0 (1:0). Пенальти - 4:5

Гол: Лукуми, 34.

1 марта. Медельин. Стадион "Atanasio Girardot".