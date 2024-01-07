Гол Сулейманова помог «Арису» победить ПАОК Оздоева

«Арис» дома победил ПАОК в матче 17-го тура чемпионата Греции — 2:1.

У хозяев голы забивали Магомед-Шапи Сулейманов и Кике Саверио. У гостей отметился Абдул Рахман Баба.

Российский нападающий «Ариса» Сулейманов и его соотечественник хавбек ПАОКа Магомед Оздоев вышли с первых минут.

«Арис» набрал 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице суперлиги. ПАОК с 38 очками — на второй строчке. У ПАОКа прервалась 7-матчевая победная серия.