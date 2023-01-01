Аргентина включила танцы Месси, Марадоны и неприличный жест вратаря Мартинеса в новогодний ролик
Ассоциация футбола Аргентины подготовила специальный новогодний ролик. Он включил яркие моменты победного для сборной Аргентины чемпионата мира в Катаре.
Аргентина в третий раз в истории выиграла мировое первенство. В ролике были представлены кадры со всех золотых для страны ЧМ.
Диего Марадона.
Показаны фрагменты не только самих матчей, но и празднований в раздевалке, которые потом переходили в танцы с участием Диего Марадоны (в 1986-м) или Лионеля Месси (в 2022-м).
Неприличное поведение Эмилиано Мартинеса.
Также были показаны провокационные танцы и неприличный жест вратаря Эмилиано Мартинеса в сериях пенальти и после получения награды лучшему вратарю ЧМ-2022 после финала с Францией.
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31 дек 2022 15:08
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31 дек 2022 10:17
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