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Сегодня, 16:28

Аргентина включила танцы Месси, Марадоны и неприличный жест вратаря Мартинеса в новогодний ролик

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Диего Марадона.
Эмилиано Мартинес.
Неприличное поведение Эмилиано Мартинеса.
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Ассоциация футбола Аргентины подготовила специальный новогодний ролик. Он включил яркие моменты победного для сборной Аргентины чемпионата мира в Катаре.

Аргентина в третий раз в истории выиграла мировое первенство. В ролике были представлены кадры со всех золотых для страны ЧМ.

Диего Марадона.
Диего Марадона.

Показаны фрагменты не только самих матчей, но и празднований в раздевалке, которые потом переходили в танцы с участием Диего Марадоны (в 1986-м) или Лионеля Месси (в 2022-м).

Неприличное поведение Эмилиано Мартинеса.
Неприличное поведение Эмилиано Мартинеса.

Также были показаны провокационные танцы и неприличный жест вратаря Эмилиано Мартинеса в сериях пенальти и после получения награды лучшему вратарю ЧМ-2022 после финала с Францией.

Диего Марадона
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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