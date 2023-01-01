Англичанин Скотт Паркер стал главным тренером «Брюгге»

Английский специалист Cкотт Паркер стал главным тренером «Брюгге», сообщает сайт бельгийской команды.

42-летний специалист сменил Карла Хофкенса на посту главного тренера бельгийского клуба.

Осенью «Брюгге» впервые в своей истории вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, в чемпионате команда занимает 4-е место, отставая от «Генка» на 12 очков.

Последним местом работы Паркера был «Борнмут». Он был отправлен в отставку после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:9 в 4-м туре АПЛ.