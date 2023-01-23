Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 13:49

Арбитр впервые в истории показал белую карточку на матче в Португалии

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Арбитр впервые в истории показал белую карточку в матче 1/4 финала женского кубка Португалии между «Бенфикой» и «Спортингом» (5:0), сообщает ИА REGNUM.

В конце первого тайма одной из футболисток стало плохо, представители медицинских бригад двух клубов выбежали на поле, чтобы оказать ей помощь. В качестве благодарности судья показал им белую карточку.

Болельщики на стадионе поддержали такое решение арбитра бурными аплодисментами.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) экспериментально ввела белые карточки в использование в Португалии для благодарности участников матчей за честную игру.

Источник: ИА REGNUM
Футбол
5
4
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Команда Загитовой обыграла команду Валиевой на Кубке Первого канала
Украинку назвали биомусором за фото с русской на Олимпиаде. Виновата во всем Ласицкене?
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Мау покинул пост ректора РАНХиГС из-за состояния здоровья
В Самаре была задержана пиарящаяся на СВО активистка Цуканова
В Германии оценили русские шутки о Шольце
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду — о дебюте за «Аль-Наср»: «Первый матч — первая победа. Отлично!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости