«Арарат» Ереван выиграл Кубок Армении
20:46
Победителем Кубка Армении сезона-2020/21 стал «Арарат» Ереван. В финале команда обыграла «Алашкерт» (3:1).
В составе победителей дубль сделал Мори Коне, еще один мяч забил Агван Папикян. У «Алашкерта» отличился Мигран Манасян.
«Арарат» выиграл Кубок страны в шестой раз в своей истории.
Кубок Армении
Финал
«Алашкерт» — «Арарат» — 1:3 (0:2)
Голы: Манасян, 85 — Папикян, 12, Коне, 18, 55
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