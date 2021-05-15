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«Арарат» Ереван выиграл Кубок Армении

20:46

Победителем Кубка Армении сезона-2020/21 стал «Арарат» Ереван. В финале команда обыграла «Алашкерт» (3:1).

В составе победителей дубль сделал Мори Коне, еще один мяч забил Агван Папикян. У «Алашкерта» отличился Мигран Манасян.

«Арарат» выиграл Кубок страны в шестой раз в своей истории.

Кубок Армении

Финал

«Алашкерт» — «Арарат» — 1:3 (0:2)

Голы: Манасян, 85 — Папикян, 12, Коне, 18, 55

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