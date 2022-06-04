Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на переход российского голкипера Юрия Лодыгина в «Панатинаикос».

«Если он чувствует силы, то почему бы не поиграть за хорошую команду. Если Юрия туда пригласили, значит, на него надеются. На него бы не тратил клуб деньги, если бы им нужен был запасной вратарь. Иностранцы умеет считать деньги и лишнее никому не будут отдавать. Поздравляю Юрия, что в таком возрасте будет играть в хорошем клубе», — сказал Кавазашвили «СЭ».

4 июня 32-летний российский футболист заключил соглашение с греческой командой до конца июня 2024 года.

В сезоне-2021/22 Лодыгин выступал за «Янину», с которой занял шестое место в чемпионате Греции. Голкипер пропустил 39 голов в 33 матчах за команду, отыграв 14 встреч на ноль.