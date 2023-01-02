«Маккаби» Хайфа серьезно заинтересован в российском вратаре Хайкине

«Маккаби» из Хайфы серьезно интересуется российским вратарем Никитой Хайкиным, сообщает журналист телеканала sport5.co.il Надав Цанципар.

Клуб хочет подписать 27-летнего футболиста, который является свободным агентом. При этом игрок родился в Нетанье, у него есть гражданство Израиля.

Предыдущим клубом Хайкина был норвежский «Буде-Глимт», голкипер ушел из команды 1 января в связи с истечением контракта.

Хайкин уже выступал в Израиле за «Бней Иегуду» и «Хапоэль» (Кфар-Сава).

Эли Швидлер