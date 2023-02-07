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Сегодня, 15:11

Аленичев назвал Кокорина самым большим разочарованием российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение о карьере Александра Кокорина.

«Если бы не знали, какой у него талант, то можно было бы говорить, что «Арис» — это его команда и максимальный уровень. Но учитывая его умения и талант — это самое большое разочарование нашего футбола. Если отбросить все факторы, он должен был играть в лучших европейских лигах, провести там 5-7 лет», — приводит слова Аленичева Sport24.

31-летний россиянин выступает за «Арис» с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за кипрский клуб 18 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-alenichev-kokorin-samoye-bolshoye-razocharovaniye-nashego-futbola
Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
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