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Александр Лукашенко: «Благодаря профессионализму брестское «Динамо» смогло без госфинансирования уверенно стать на ноги»

10:34
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил брестское «Динамо» с чемпионством.

— За короткое время в Бресте создана отличная команда, которая составила реальную конкуренцию лидерам белорусского футбола, привнесла в чемпионат новые идеи и яркие эмоции, — цитирует Лукашенко «Прессбол». — Благодаря профессиональному подходу вы смогли без государственного финансирования уверенно стать на ноги, покорить сердца многочисленных болельщиков, до отказа заполняющих трибуны спорткомплекса «Брестский». Вы доказали, что мечты становятся реальностью, а цель достижима, если двигаться к ней настойчиво и решительно.

Брестское «Динамо» выиграло чемпионат Белоруссии, прервав 13-летнюю серию БАТЭ.
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Дополнительная информация

https://www.pressball.by/news/football/343297

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