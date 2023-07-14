«Аль-Хиляль» сделал второе предложение «Фулхэму» по Митровичу

«Аль-Хиляль» сделал улучшенное предложение «Фулхэму» по нападающему Александру Митровичу, информирует журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, английский клуб отклонил первое предложение по игроку в размере 30 миллионов евро. «Фулхэм» не хочет расставаться с форвардом.

28-летний нападающий выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча в АПЛ, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.