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Сегодня, 17:30

«Аль-Хиляль» сделал второе предложение «Фулхэму» по Митровичу

Виктория Кравченко
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«Аль-Хиляль» сделал улучшенное предложение «Фулхэму» по нападающему Александру Митровичу, информирует журналист Бен Джейкобс.

По данным источника, английский клуб отклонил первое предложение по игроку в размере 30 миллионов евро. «Фулхэм» не хочет расставаться с форвардом.

28-летний нападающий выступает за «Фулхэм» с 2018 года. В сезоне-2022/23 он провел 24 матча в АПЛ, забил 14 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

Александр Митрович
ФК Аль-Хиляль
ФК Фулхэм
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