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Месси: «Сейчас я не могу уйти из сборной Аргентины — я должен получать от всего этого удовольствие»

Виктория Кравченко
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Лионель Месси.
Фото Reuters

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил о чемпионате мира в Катаре, где сборная Аргентины в финале обыграла Францию по пенальти. Он признался, что как никогда наслаждался турниром.

«Я знал, что это может быть мой последний мундиаль. Честно говоря, я думаю, что если бы мы не стали чемпионами мира, я бы ушел из сборной. Но сейчас я не могу уйти — я должен получать от всего этого удовольствие», — цитирует Месси Goal.

36-летний аргентинец с 2005 года выступает за национальную команду. На его счету 103 гола в 175 матчах.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
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