Месси: «Сейчас я не могу уйти из сборной Аргентины — я должен получать от всего этого удовольствие»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил о чемпионате мира в Катаре, где сборная Аргентины в финале обыграла Францию по пенальти. Он признался, что как никогда наслаждался турниром.

«Я знал, что это может быть мой последний мундиаль. Честно говоря, я думаю, что если бы мы не стали чемпионами мира, я бы ушел из сборной. Но сейчас я не могу уйти — я должен получать от всего этого удовольствие», — цитирует Месси Goal.