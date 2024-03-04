«Аль-Айн» сыграет с «Аль-Насром» в 1/4 финала Лиги чемпионов АФК 4 марта

«Аль-Айн» на своем поле сыграет с «Аль-Насром» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК в понедельник, 4 марта. Игра состоится на стадионе «Тахнун Бин Мохамед» в Эль-Айне (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В России трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Старт» (необходима платная подписка). Также следить за матчами азиатской Лиги чемпионов в нашей стране можно с помощью платной онлайн-платформы Okko Спорт.

В Казахстане встречу «Аль-Айн» — «Аль-Наср» можно посмотреть бесплатно на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan.

В чемпионате ОАЭ «Аль-Айн» идет на 2-м месте. «Аль-Наср» в про-лиге Саудовской Аравии занимает 2-ю строчку.