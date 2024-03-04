Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

4 марта, 17:00

«Аль-Айн» — «Аль-Наср»: смотреть матч азиатской Лиги чемпионов

«Аль-Айн» сыграет с «Аль-Насром» в 1/4 финала Лиги чемпионов АФК 4 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду (ФК «Аль-Наср»).
Фото AFP

«Аль-Айн» на своем поле сыграет с «Аль-Насром» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов АФК в понедельник, 4 марта. Игра состоится на стадионе «Тахнун Бин Мохамед» в Эль-Айне (ОАЭ). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В России трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Старт» (необходима платная подписка). Также следить за матчами азиатской Лиги чемпионов в нашей стране можно с помощью платной онлайн-платформы Okko Спорт.

В Казахстане встречу «Аль-Айн» — «Аль-Наср» можно посмотреть бесплатно на сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan.

В чемпионате ОАЭ «Аль-Айн» идет на 2-м месте. «Аль-Наср» в про-лиге Саудовской Аравии занимает 2-ю строчку.

Футбол
ФК Аль-Айн
ФК Аль-Наср
0
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
«Ливерпуль» разгромил «Спарту» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Порту» в большинстве разгромил «Бенфику»

«Аль-Хиляль» — «Аль-Иттихад»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов Азии
Новости
RSS RSS
Все новости