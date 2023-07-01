«Аль-Ахли» хочет назначить Гаттузо на пост главного тренера

Саудовский клуб «Аль-Ахли Джидда» хочет назначить итальянского специалиста Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера команды, сообщает Sports Zone.

По информации источника, Гаттузо предложат двухлетний контракт с зарплатой в 9 миллионов евро за сезон.

В данный момент Гаттузо является безработным. Его последним клубом была «Валенсия», в которой он работал с июля 2022 года по январь 2023 года.

До этого итальянец тренировал «Наполи», «Милан», «Пизу», «Палермо», «Сьон» и «ОФИ».