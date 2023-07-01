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Сегодня, 15:08

В «Шабабе Аль-Ахли» опровергли информацию об интересе к Кокорину

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор арабского клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сабт Эсса назвал недостоверной информацию о желании клуба подписать российского форварда Александра Кокорина.

«Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку», — приводит слова Эсса Sport24.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-01-v-shababe-al-akhli-oprovergli-informatsiyu-ob-interese-k-kokorinu
Александр Кокорин
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