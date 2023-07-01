В «Шабабе Аль-Ахли» опровергли информацию об интересе к Кокорину

Спортивный директор арабского клуба «Шабаб Аль-Ахли» Сабт Эсса назвал недостоверной информацию о желании клуба подписать российского форварда Александра Кокорина.

«Информация о возможном трансфере Кокорина в наш клуб абсолютно неверна. С нашей стороны нет никакого интереса к игроку», — приводит слова Эсса Sport24.

В сезоне-2022/23 32-летний россиянин выступал на правах аренды за кипрский «Арис». Он провел за команду 30 матчей, забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года.