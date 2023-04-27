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Сегодня, 11:44

Роналду — о вылете «Аль-Насра» из кубка: «Продолжаем бороться! Готовимся к следующим играм»

Виктория Кравченко
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Форвард «Аль Насра» Криштиану Роналду в своих соцсетях прокомментировал вылет команды из Кубка Саудовской Аравии проиграв в полуфинале «Аль-Вахде» (0:1).

В январе «Аль-Наср» вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв «Аль-Иттихаду» в полуфинале (1:3).

«Мы продолжаем бороться и упорно трудимся, готовясь к следующим матчам», — написал Роналду.

В этом сезоне «Аль-Наср» не завоевал ни одного трофея. За 6 туров до конца отстает на 3 очка от лидера турнирной таблицы «Аль-Иттихада».

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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