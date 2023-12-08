Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:36

Агент Петреску заявил, что тренер может покинуть «Чонбук» и вернуться в Россию

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, рассказал, как специалист освоился в «Чонбуке».

«У Дана все отлично в «Чонбуке», работает, выигрывает, как обычно, дает результат. Как приспосабливается к новой культуре? Футбол во всех странах тот же. Если поступит предложение из России, он может покинуть «Чонбук» — контракт подразумевает такие движения. Мы всегда составляли контракт так, чтобы он мог уйти. Дан хотел бы вернуться в Россию, чтобы выиграть трофей — чемпионат или кубок. Если поступит конкретное предложение, оно будет обсуждаться. Для Петреску приоритет — Россия», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Летом 55-летний Петреску сменил румынский «Клуж» на южнокорейский «Чонбук». В России он работал в «Кубани» (с 2010 по 2012 год и в 2016-м), а также в «Динамо» (2012-2014).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-petresku-esli-postupit-predlozhenie-iz-rossii-dan-mozhet-pokinut-chonbuk/
Дан Петреску
Футбол
0
Читайте также
Шарапова разоткровенничалась о жесткости отца. Он действительно мог
МОК допустил россиян до Олимпиады-2024 в нейтральном статусе
На участке Арбатско-Покровской линии метро в Москве остановили движение
МВД РФ объявило в розыск журналистку Гессен
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
В ФРГ назвали несостоятельным план Писториуса по сдерживанию РФ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-форварда сборной Бельгии ранили в перестрелке в Брюсселе

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости