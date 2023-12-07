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Сегодня, 12:48

Агент Гонсалвеш считает, что у Виллаш-Боаша есть шансы стать президентом «Порту»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Карлуш Гонсалвеш рассказал, как поживает известный тренер Андре Виллаш-Боаш.

«У Андре все хорошо, у него сейчас есть несколько проектов, не связанных с футболом. Он полностью в них погружен. У него есть хорошие шансы на то, чтобы стать новым президентом «Порту». Сейчас он работает в этом направлении. Работу тренером он пока поставил на паузу», — приводит слова Гонсалвеша «РБ Спорт».

46-летний специалист возглавлял «Порту» в 2010-2011 годах.

Вместе с командой тренер становился чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги Европы.

Виллаш-Боаш работал в «Тоттенхэме», «Челси» и в «Шанхай СИПГ». Его последним клубом был «Марсель», который он покинул в феврале 2021 года.

Ранее Виллаш-Боаш заявил о готовности занять пост президента «Порту».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-villash-boasha-u-andre-est-shansy-stat-prezidentom-portu-trenerstvo-poka-na-pauze/
Андре Виллаш-Боаш
Футбол
ФК Порту
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