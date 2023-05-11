Агент: «По кандидатуре Божовича со мной никто не связывался. Миодраг пока отдыхает»

Агент Срджан Еремич рассказал, что российские клубы не связывались с ним по кандидатуре черногорского тренера Миодрага Божовича.

«Предложений из России нет, никто со мной по кандидатуре Миодрага не связывался. Балканы? Та же ситуация. Миодраг пока отдыхает», — приводит «РБ Спорт» слова Еремича.

Божович тренировал такие клубы, как «Амкар», «Москва», «Динамо», «Ростов», «Локомотив», «Крылья Советов». Последним местом работы 54-летнего специалиста был тульский «Арсенал», который он покинул в 2022 году.