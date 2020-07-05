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АЕК обыграл «Арис». Клубу Карреры достаточно не проиграть в последнем туре, чтобы выйти в Лигу чемпионов

5 июля 2020, 21:10
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АЕК в матче 32-го тура чемпионата Греции обыграл «Арис» со счетом 4:1.

Дубль в составе афинского клуба забил Нельсон Оливейра, еще по голу на счету Андре Симоэша и Дамиана Шиманьского, который выступал за «Ахмат». Хозяева ответили голом Бруно Гамы.

После этого матча клубу Массимо Карреры достаточно не проиграть в последнем туре, чтобы пройти в квалификацию Лиги чемпионов.

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