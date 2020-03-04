АЕК Карреры выиграл в первом полуфинале Кубка Греции, победный гол забил экс-игрок «Краснодара» Враньеш
21:54
АЕК выиграл у «Ариса» в первом матче 1/2 финала Кубка Греции. Победный мяч провел бывший защитник «Краснодара», «Алании» и «Томи» Огнен Враньеш.
АЕК возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Ответный полуфинал состоится 23 апреля.
Вторую путевку в финал разыграют ПАОК и «Олимпиакос».
Кубок Греции
1/2 финала
Первый матч
АЕК — «Арис» — 2:1 (1:1)
Голы: Манталос, 8 (1:0). Гама, 11 — с пенальти (1:1). Враньеш, 59 (2:1).
Удаление: Матилья (Ар), 51.