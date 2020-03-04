АЕК Карреры выиграл в первом полуфинале Кубка Греции, победный гол забил экс-игрок «Краснодара» Враньеш

АЕК выиграл у «Ариса» в первом матче 1/2 финала Кубка Греции. Победный мяч провел бывший защитник «Краснодара», «Алании» и «Томи» Огнен Враньеш.

АЕК возглавляет бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

Ответный полуфинал состоится 23 апреля.

Вторую путевку в финал разыграют ПАОК и «Олимпиакос».

Кубок Греции

1/2 финала

Первый матч

АЕК — «Арис» — 2:1 (1:1)

Голы: Манталос, 8 (1:0). Гама, 11 — с пенальти (1:1). Враньеш, 59 (2:1).

Удаление: Матилья (Ар), 51.