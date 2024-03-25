Адвокат — о штрафе футболиста «Шахтера» за лайк под постом сборной России: «Скоро весь спорт сведется к политическим дебатам или компьютерным играм»

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» решение донецкого «Шахтера» оштрафовать полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Главный олимпийский принцип «спорт вне политики» все больше превращается за пределами России в норму. Политика побеждает спорт и любой здравый смысл...

Однозначно, руководство «Шахтера» в дискриминационном решении в отношении своего футболиста не руководстовалось здоровыми интересами спорта. Печально, что заложенные во Всеобщей декларации прав человека основополагающие принципы функционирования спорта в духе дружбы, солидарности и честной игры, об отсутствии дискриминации по любым признакам, о независимости и автономности спорта демонстративно игнорируются зарубежными спортивными функционерами. С таким подходом скоро весь спорт сведется к политическим дебатам или перейдет в сферу компьютерных игр», — сказал Бушманов «СЭ».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии прошел 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Команда Валерия Карпина выиграла две встречи подряд с общим счетом 12:0. В ноябре россияне победили сборную Кубы (8:0).