Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

25 марта, 17:36

Адвокат — о штрафе футболиста «Шахтера» за лайк под постом сборной России: «Скоро весь спорт сведется к политическим дебатам или компьютерным играм»

Зарина Халимхонова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал «СЭ» решение донецкого «Шахтера» оштрафовать полузащитника Хусрава Тоирова за лайк под постом о победе сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском матче.

«Главный олимпийский принцип «спорт вне политики» все больше превращается за пределами России в норму. Политика побеждает спорт и любой здравый смысл...
Однозначно, руководство «Шахтера» в дискриминационном решении в отношении своего футболиста не руководстовалось здоровыми интересами спорта. Печально, что заложенные во Всеобщей декларации прав человека основополагающие принципы функционирования спорта в духе дружбы, солидарности и честной игры, об отсутствии дискриминации по любым признакам, о независимости и автономности спорта демонстративно игнорируются зарубежными спортивными функционерами. С таким подходом скоро весь спорт сведется к политическим дебатам или перейдет в сферу компьютерных игр», — сказал Бушманов «СЭ».

Товарищеский матч между сборными России и Сербии прошел 21 марта в Москве на «ВТБ Арене». Авторами забитых мячей стали Антон Миранчук, Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Команда Валерия Карпина выиграла две встречи подряд с общим счетом 12:0. В ноябре россияне победили сборную Кубы (8:0).

Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
ФК Шахтер (Донецк)
6
Читайте также
Дани Алвес возьмет кредит, чтобы выйти из тюрьмы под залог
Илон Маск вновь возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии китайского Hurun
Двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» получали инструкции в Турции
Овечкин – зверюга: кладет дубли пачками, забивает без бросков, тащит «Вашингтон» в плей-офф. Почему он снова неудержим?
Отец погибшего в «Крокус Сити Холле» показал последнее сообщение сына
Организаторы атаки на «Крокус» готовили еще один теракт в странах Средней Азии
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фердинанд предположил, почему Роналдо недолюбливает Роналду
Новости
RSS RSS
Все новости